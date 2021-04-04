Эльче - Бетис 4 Апреля обзор матча Дата публикации: 04-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эльче - Бетис, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Адриан... Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Адриан...

Эльче - Бетис (04.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21

4 Апреля 2021

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