Эльче - Бетис 4 Апреля обзор матча
Дата публикации: 04-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Эльче - Бетис, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Адриан...
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 4 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Адриан...
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