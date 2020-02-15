Кадис - Валенсия 4 Апреля обзор матча
Дата публикации: 04-04-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кадис - Валенсия, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Валенсия - Кадис запись матча 04.01.2021
4 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
4 января 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
Валенсия - Кадис 04.01.2021 обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2020/21 | Видео...
Кадис - Валенсия 04 апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Давид Медье...
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Давид Медье...
Кадис - Атлетик (15.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
15 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...
15 Февраля 2020
Футбол - Чемпионат Испании...
Кадис - Бетис (28.02.2021) | Чемпионат Испании 2020/21
28 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Испании...
28 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Испании...