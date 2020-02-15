Кадис - Валенсия 4 Апреля обзор матча Дата публикации: 04-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Кадис - Валенсия, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/2021, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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Кадис - Валенсия 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Давид Медье... Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 4 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Давид Медье...

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