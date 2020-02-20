Унион - Герта 4 Апреля обзор матча Дата публикации: 04-04-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Унион - Герта, который состоялся 4 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/2021, 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Унион - Герта (04.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

4 Апреля 2021

Футбол - Немецкая Бундеслига... 4 Апреля 2021Футбол - Немецкая Бундеслига...

Герта - Унион запись матча 04.12.2020

4 декабря 2020

Футбол - ... 4 декабря 2020Футбол - ...

Унион - Хоффенхайм (28.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

28 Февраля 2021

Футбол - Немецкая... 28 Февраля 2021Футбол - Немецкая...

Фрайбург - Унион (20.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

20 Февраля 2020

Футбол - Немецкая... 20 Февраля 2020Футбол - Немецкая...