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Крылья Советов - Динамо Москва 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
8 Апреля 2021, Четверг. 17:30 МСК. Кубок России, 1/4 Финала
Крылья СоветовДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Крылья Советов - Динамо Москва, который запланирован на 08 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М2 : 0Крылья Советов
30.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 0Динамо М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М1 : 0Крылья Советов
06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 0Динамо М
17.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 1Крылья Советов
29.10.2015 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов0 : 1Динамо М
27.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов0 : 0Динамо М
09.11.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов1 : 2Динамо М
29.09.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М2 : 0Крылья Советов
05.05.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Крылья Советов1 : 2Динамо М
Текстовая трансляция
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Динамо».Дмитрий Комбаров: хочется выиграть Кубок России0'«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют без VAR в 1/4 финала Кубка России0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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