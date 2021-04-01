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Фулхэм - Вулверхэмптон 9 апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ФулхэмВулверхэмптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Фулхэм - Вулверхэмптон, который запланирован на 09 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Фулхэм1 : 1Вулверхэмптон
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Фулхэм2 : 0Вулверхэмптон
03.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Вулверхэмптон2 : 0Фулхэм
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Фулхэм1 : 3Вулверхэмптон
10.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вулверхэмптон4 : 4Фулхэм
12.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон3 : 2Фулхэм
29.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Фулхэм0 : 3Вулверхэмптон
24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Вулверхэмптон3 : 0Фулхэм
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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