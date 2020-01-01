Химки - Тамбов 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Тамбов, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Сергей Александрович Первушин
|18.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|27.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Финал
|7 : 0
|12.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 36
|2 : 0
|09.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 1
|0 : 2
|24.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 18
|3 : 0
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 32
|2 : 0
|16.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|1 : 1
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 20
|0 : 1
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 2
|0 : 0
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