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Ростов - Рубин 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
10 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
РостовРубин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ростов - Рубин, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов2 : 1Рубин
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Рубин0 : 2Ростов
31.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ростов1 : 1Рубин
21.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин1 : 1Ростов
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ростов0 : 1Рубин
14.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ростов4 : 2Рубин
18.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Рубин0 : 0Ростов
04.12.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов1 : 0Рубин

Отзывы и комментарии к матчу

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