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Сочи - Зенит 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Динамо МЗенит
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Зенит, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
10.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал0 : 2Динамо М
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал2 : 1Динамо М
26.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 0Урал
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М4 : 0Урал
10.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Динамо М
03.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал2 : 2Динамо М
23.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М0 : 1Урал
07.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Урал1 : 1Динамо М
16.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 0Урал
18.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал2 : 1Динамо М

Отзывы и комментарии к матчу

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