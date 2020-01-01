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Арсенал Тула - Краснодар 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
11 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Арсенал ТулаКраснодар
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Краснодар, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
18.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар2 : 0Арсенал
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Арсенал1 : 2Краснодар
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар2 : 0Арсенал
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Арсенал0 : 3Краснодар
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар3 : 0Арсенал
14.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар3 : 0Арсенал
29.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Арсенал1 : 0Краснодар
23.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 0Арсенал
16.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал0 : 0Краснодар
22.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2016 Краснодар4 : 0Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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