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Локомотив - Спартак 11 апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
11 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
ЛокомотивСпартак М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Локомотив - Спартак Москва, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
23.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 1Локомотив М
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 1Локомотив М
05.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М1 : 1 2 : 4Локомотив М
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Локомотив М0 : 3Спартак М
29.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М4 : 0Локомотив М
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 1Локомотив М
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М0 : 0Спартак М
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Локомотив М0 : 0Спартак М
19.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М3 : 4Локомотив М
14.07.2017 Суперкубок России Финал Спартак М2 : 1 ДВЛокомотив М

Отзывы и комментарии к матчу

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