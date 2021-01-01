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ЦСКА - Ротор 12 апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
12 Апреля 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 25-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ЦСКАРотор
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Ротор, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Хорватия Ивица Олич
Таджикистан Юрий Михайлович Батуренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ротор0 : 1ЦСКА
02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА0 : 0Ротор
20.08.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА3 : 0Ротор
01.05.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ротор1 : 3ЦСКА
25.10.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 0Ротор
22.03.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ротор1 : 2ЦСКА
17.08.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ротор0 : 1ЦСКА
29.04.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 9 ЦСКА2 : 0Ротор
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 ЦСКА2 : 1Ротор
14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 5 Ротор1 : 1ЦСКА

Отзывы и комментарии к матчу

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