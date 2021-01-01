ЦСКА - Ротор 12 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Ротор, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ивица Олич
|Юрий Михайлович Батуренко
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|02.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.08.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|3 : 0
|01.05.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 3
|25.10.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
|22.03.2003
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 2
|17.08.2002
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|29.04.2002
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|2 : 1
|14.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 5
|1 : 1
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