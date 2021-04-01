Мариуполь - Шахтёр 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Шахтёр, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 21. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Остап Миронович Маркевич
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
|30.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|4 : 1
|01.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|1 : 1
|25.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|5 : 1
|26.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|4 : 0
|28.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|0 : 1
|07.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 3
|01.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|2 : 0
|27.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|18.04.2018
|Кубок Украины
|1/2 финала
|5 : 1
|18.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|3 : 0
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