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Мариуполь - Шахтёр 10 апреля прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 21-й тур
МариупольШахтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Шахтёр, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 21. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
30.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Шахтёр Д4 : 1Мариуполь
01.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Мариуполь1 : 1Шахтёр Д
25.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Шахтёр Д5 : 1Мариуполь
26.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Шахтёр Д4 : 0Мариуполь
28.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Мариуполь0 : 1Шахтёр Д
07.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Мариуполь0 : 3Шахтёр Д
01.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Шахтёр Д2 : 0Мариуполь
27.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Мариуполь0 : 1Шахтёр Д
18.04.2018 Кубок Украины 1/2 финала Шахтёр Д5 : 1Мариуполь
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Шахтёр Д3 : 0Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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