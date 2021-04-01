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Динамо Киев - Днепр-1 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
10 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 21-й тур
Динамо КиевДнепр-1
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Динамо Киев - Днепр-1, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 21. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо К
Киев
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
31.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Днепр-11 : 2Динамо К
28.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Днепр-13 : 1Динамо К
29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К2 : 0Днепр-1
18.04.2018 Кубок Украины 1/2 финала Днепр-11 : 4Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

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