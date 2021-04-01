Ворскла - Львов 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Львов, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 21. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Вильевич Максимов
|Анатолий Петрович Бессмертный
|01.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|1 : 0
|30.09.2020
|Кубок Украины
|3-й предварительный раунд
|2 : 0
|03.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 7
|2 : 2
|31.05.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 2
|1 : 1
|09.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|2 : 0
|10.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|3 : 2
|04.11.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|0 : 2
|04.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|1 : 0
|13.03.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|16.08.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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