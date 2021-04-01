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Бёрнли - Ньюкасл 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БернлиНьюкасл
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Бёрнли - Ньюкасл, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Стив Брюс
История личных встреч
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
26.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Бёрнли
30.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед3 : 3Бёрнли
02.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли1 : 1Ньюкасл Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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