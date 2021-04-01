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Шеффилд Юнайтед - Арсенал 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
11 Апреля 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
ШеффилдАрсенал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Шеффилд Юнайтед - Арсенал, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Микель Артета
История личных встреч
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 1Шеффилд Юнайтед
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Шеффилд Юнайтед1 : 2Арсенал
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал1 : 1Шеффилд Юнайтед
21.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
30.12.2006 Англия - Премьер-лига Тур 21 Шеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
23.09.2006 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 0Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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