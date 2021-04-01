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Вест Хэм - Лестер 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:05 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Вест ХэмЛестер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вест Хэм - Лестер, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лестер Сити0 : 3Вест Хэм Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Лестер Сити
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Лестер Сити
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Лестер Сити0 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Лестер Сити
18.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Лестер Сити
31.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити1 : 0Вест Хэм Юнайтед
17.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Лестер Сити2 : 2Вест Хэм Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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