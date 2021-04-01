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Брайтон - Эвертон 12 апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Апреля 2021, Понедельник. 22:15 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
БрайтонЭвертон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Брайтон - Эвертон, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Эвертон
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Эвертон
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
15.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

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