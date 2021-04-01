Вест Бромвич - Саутгемптон 12 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вест Бромвич - Саутгемптон, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сэм Эллардайс
|Ральф Хазенхюттль
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 0
|17.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 3
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|12.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|23.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 13 августа 2020, восркесенье. 16:00 МСК. АПЛ, 1 -й тур Главный судья: Энтони Тейлор...
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 22 июля 2020, среда. 21:30 МСК. 46-й тур Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)...
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 26 августа 2020, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Джонатан Мосс...
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003 14 июля 2020, вторник. 19:00 МСК. 44-й тур Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия)...
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689 4 октября 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 4 -й тур Главный судья: Крис Кавана...