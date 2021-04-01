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Вест Бромвич - Саутгемптон 12 апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Апреля 2021, Понедельник. 20:00 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Вест БромвичСаутгемптон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вест Бромвич - Саутгемптон, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон2 : 0Вест Бромвич Альбион
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Саутгемптон
03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вест Бромвич Альбион2 : 3Саутгемптон
21.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Саутгемптон1 : 0Вест Бромвич Альбион
08.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион0 : 1Саутгемптон
31.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 19 Саутгемптон1 : 2Вест Бромвич Альбион
16.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон3 : 0Вест Бромвич Альбион
12.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион0 : 0Саутгемптон
28.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 27 Вест Бромвич Альбион1 : 0Саутгемптон
23.08.2014 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон0 : 0Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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