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Ливерпуль - Астон Вилла 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
10 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЛиверпульАстон Вилла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Ливерпуль - Астон Вилла, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Дин Смит
История личных встреч
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
17.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Астон Вилла5 : 0Ливерпуль
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
14.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла0 : 6Ливерпуль
26.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль3 : 2Астон Вилла
19.04.2015 Кубок Англии 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Ливерпуль
17.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла0 : 2Ливерпуль
13.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 4 Ливерпуль0 : 1Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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