Ливерпуль - Астон Вилла 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Ливерпуль - Астон Вилла, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрген Клопп
|Дин Смит
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|14.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 6
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 2
|19.04.2015
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1
|17.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 2
|13.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074 05 июля 2020, воскресенье. 18:30 МСК . 33-й тур...
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157 16 июля 2020, четверг. 20:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу,...
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 12 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК. Товарищеский матч 2020...
Футбол | Чемпионат Англии 2013/14 | 02-й тур Смотреть онлайн Астон Вилла - Ливерпуль | Прямая видео трансляция матча Начало 24.08.2013 в...
26 сентября 2015 | Чемпионат Англии 2015/2016 ...