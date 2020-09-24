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Манчестер Сити - Лидс 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
10 Апреля 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 31-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Манчестер СитиЛидс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Манчестер Сити - Лидс, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
17.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити4 : 0Лидс Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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