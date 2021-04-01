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Эйбар - Леванте 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
10 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
ЭйбарЛеванте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Леванте, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Пако Лопес
История личных встреч
10.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Леванте2 : 1Эйбар
29.02.2020 Испания - Примера Тур 26 Эйбар3 : 0Леванте
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Леванте0 : 0Эйбар
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Леванте2 : 2Эйбар
09.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Эйбар4 : 4Леванте
16.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Леванте2 : 1Эйбар
29.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Эйбар2 : 2Леванте
14.02.2016 Испания - Примера Тур 24 Эйбар2 : 0Леванте
23.09.2015 Испания - Примера Тур 5 Леванте2 : 2Эйбар
06.03.2015 Испания - Примера Тур 26 Леванте2 : 1Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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