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Атлетик - Алавес 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
10 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
АтлетикАлавес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Алавес, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Алавес1 : 0Атлетик Б
23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Алавес2 : 1Атлетик Б
22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Атлетик Б2 : 0Алавес
27.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б1 : 1Алавес
17.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Алавес0 : 0Атлетик Б
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Алавес3 : 1Атлетик Б
07.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Атлетик Б2 : 0Алавес
07.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Алавес1 : 0Атлетик Б
08.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б0 : 0Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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