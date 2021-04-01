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Хетафе - Кадис 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
10 Апреля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
ХетафеКадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Кадис, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
20.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Кадис0 : 2Хетафе
11.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Хетафе3 : 2Кадис
11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Кадис3 : 0Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

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