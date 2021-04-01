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Бетис - Атлетико 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
11 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
БетисАтлетико
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Атлетико, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М2 : 0Бетис
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Бетис
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Бетис1 : 2Атлетико М
03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Бетис1 : 0Атлетико М
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 0Бетис
22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М0 : 0Бетис
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Бетис0 : 1Атлетико М
14.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Бетис1 : 1Атлетико М
14.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Бетис
02.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Атлетико М5 : 1Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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