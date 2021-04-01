Бетис - Атлетико 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Атлетико, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|22.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|14.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|02.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 31
|5 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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