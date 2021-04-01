Вильярреал - Осасуна 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Осасуна, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Унаи Эмери
|Иманоль Идьякес
|Хагоба Аррасате
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 4
|25.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|04.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|01.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 3
|29.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 1
|18.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 1
|21.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 0
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