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Вильярреал - Осасуна 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
11 Апреля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
ВильярреалОсасуна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Осасуна, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 3Вильярреал
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
05.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Осасуна2 : 1Вильярреал
01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Осасуна1 : 4Вильярреал
25.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал3 : 1Осасуна
04.02.2014 Испания - Примера Тур 22 Вильярреал3 : 1Осасуна
01.09.2013 Испания - Примера Тур 3 Осасуна0 : 3Вильярреал
29.04.2012 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 1Осасуна
18.12.2011 Испания - Примера Тур 17 Осасуна2 : 1Вильярреал
21.05.2011 Испания - Примера Тур 38 Осасуна1 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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