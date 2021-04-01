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Валенсия - Реал Сосьедад 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
11 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ВаленсияРеал Сосьедад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Реал Сосьедад, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
29.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
22.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад3 : 0Валенсия
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 1Реал Сосьедад
10.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Валенсия0 : 0Реал Сосьедад
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Валенсия2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад2 : 3Валенсия
26.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Валенсия2 : 3Реал Сосьедад
10.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад3 : 2Валенсия
13.05.2016 Испания - Примера Тур 38 Валенсия0 : 1Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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