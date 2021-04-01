Вальядолид - Гранада 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Гранада, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Диего Пенас Мартинес
|22.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 3
|15.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
|24.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|09.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|1 : 0
|16.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|2 : 1
|18.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 1
|11.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 19
|4 : 0
|20.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|24.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 0
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