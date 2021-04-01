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Вальядолид - Гранада 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
11 Апреля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 30-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ВальядолидГранада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Гранада, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
22.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Гранада1 : 3Вальядолид
15.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Гранада2 : 1Вальядолид
24.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Вальядолид1 : 1Гранада
09.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 26 Гранада1 : 0Вальядолид
16.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Вальядолид2 : 1Гранада
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Вальядолид0 : 1Гранада
11.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Гранада4 : 0Вальядолид
20.04.2013 Испания - Примера Тур 32 Гранада1 : 1Вальядолид
24.11.2012 Испания - Примера Тур 13 Вальядолид1 : 0Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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