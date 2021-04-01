Интер - Кальяри 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Кальяри, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Антонио Конте
|Леонардо Семпличи
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 2
|01.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|17.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|4 : 0
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 3
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 5
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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