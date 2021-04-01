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Интер - Кальяри 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Апреля 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
ИнтерКальяри
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Кальяри, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Леонардо Семпличи
История личных встреч
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Интер М1 : 1Кальяри
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри1 : 2Интер М
01.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри2 : 1Интер М
29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Интер М2 : 0Кальяри
17.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Интер М4 : 0Кальяри
25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри1 : 3Интер М
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Кальяри1 : 5Интер М
16.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Интер М1 : 2Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

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