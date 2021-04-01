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Фиорентина - Аталанта 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
11 Апреля 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
ФиорентинаАталанта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Аталанта, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Джузеппе Якини
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта3 : 0Фиорентина
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина1 : 2Аталанта
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 1Аталанта
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта2 : 2Фиорентина
25.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта2 : 1Фиорентина
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Аталанта3 : 1Фиорентина
27.02.2019 Кубок Италии 1/2 финала Фиорентина3 : 3Аталанта
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Фиорентина2 : 0Аталанта
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Аталанта1 : 1Фиорентина
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Фиорентина1 : 1Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

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