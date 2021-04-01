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Верона - Лацио 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
ВеронаЛацио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Лацио, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Лацио1 : 2Верона
26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Верона1 : 5Лацио
05.02.2020 Италия - Серия А Тур 17 Лацио0 : 0Верона
19.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Лацио2 : 0Верона
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Верона0 : 3Лацио
11.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Лацио5 : 2Верона
27.09.2015 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 2Лацио
22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 0Верона
30.10.2014 Италия - Серия А Тур 9 Верона1 : 1Лацио
05.05.2014 Италия - Серия А Тур 36 Лацио3 : 3Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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