  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ювентус - Дженоа 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
ЮвентусДженоа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Дженоа, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020 Италия - Серия А Тур 29 Дженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Дженоа
17.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа2 : 0Ювентус
20.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Ювентус1 : 1Дженоа
22.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Ювентус1 : 0Дженоа
20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 0Дженоа
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 4Ювентус
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Ювентус4 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ювентус - Дженоа 13.01.2021 прямая трансляция
    Ювентус - Дженоа 13.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 13 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала Главный судья: Даниэле Киффи...
  • Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция
    Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Микаэль Фаббри...
  • Ювентус - Беневенто 21 марта прямая трансляция
    Ювентус - Беневенто 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 21 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А , 28-й тур Главный судья: Розарио Абиссо...
  • Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
    Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
  • Ювентус - Верона 25.10.2020 прямая трансляция
    Ювентус - Верона 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 25 октября 2020, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 5 -й тур Главный судья: Фабрицио...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close