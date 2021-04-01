Ювентус - Дженоа 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Дженоа, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Давиде Баллардини
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|20.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|22.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|20.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|26.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 4
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|4 : 0
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