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Удинезе - Торино 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
10 Апреля 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
УдинезеТорино
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Торино, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Давиде Никола
История личных встреч
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 3Удинезе
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Торино1 : 0Удинезе
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Торино
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 0Удинезе
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 1Торино
11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Торино2 : 0Удинезе
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 3Торино
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 2Удинезе
31.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 2Торино
30.04.2016 Италия - Серия А Тур 36 Удинезе1 : 5Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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