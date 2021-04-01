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Специя - Кротоне 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
10 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
СпецияКротоне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Специя - Кротоне, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Специя
Специя
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Серсе Косми
История личных встреч
12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Кротоне4 : 1Специя
26.01.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 21 Кротоне1 : 2Специя
31.08.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 2 Специя1 : 2Кротоне
04.05.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 37 Специя2 : 0Кротоне
27.12.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 18 Кротоне0 : 3Специя
15.04.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Кротоне0 : 0Специя
27.11.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Специя0 : 1Кротоне
02.04.2015 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Кротоне2 : 0Специя
07.11.2014 Италия - Серия B Серия B. Тур 13 Специя2 : 1Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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