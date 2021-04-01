Парма - Милан 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Милан, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто Д'Аверса
|Стефано Пиоли
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|01.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
|14.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 5
|16.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 4
|27.10.2013
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 2
|15.02.2013
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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