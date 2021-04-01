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Парма - Милан 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
10 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 30-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
ПармаМилан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Милан, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Милан2 : 2Парма
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Милан3 : 1Парма
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Парма0 : 1Милан
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Парма1 : 1Милан
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Милан2 : 1Парма
01.02.2015 Италия - Серия А Тур 21 Милан3 : 1Парма
14.09.2014 Италия - Серия А Тур 2 Парма4 : 5Милан
16.03.2014 Италия - Серия А Тур 28 Милан2 : 4Парма
27.10.2013 Италия - Серия А Тур 9 Парма3 : 2Милан
15.02.2013 Италия - Серия А Тур 25 Милан2 : 1Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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