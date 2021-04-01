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Герта - Боруссия М 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур
ГертаБоруссия М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Боруссия М, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Марко Розе
История личных встреч
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Герта
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М2 : 1Герта
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 0Боруссия М
09.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 3Герта
22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта4 : 2Боруссия М
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М2 : 1Герта
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта2 : 4Боруссия М
05.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М1 : 0Герта
04.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта3 : 0Боруссия М
03.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М5 : 0Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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