  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Айнтрахт - Вольфсбург 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур
АйнтрахтВольфсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Вольфсбург, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
11.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
22.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Айнтрахт Ф1 : 2Вольфсбург
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 3Айнтрахт Ф
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
06.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 32 Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
17.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург1 : 0Айнтрахт Ф
24.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Айнтрахт Ф3 : 2Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Айнтрахт - Герта 30.01.2021 прямая трансляция
    Айнтрахт - Герта 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Флориан...
  • Айнтрахт - Унион 20 марта прямая трансляция
    Айнтрахт - Унион 20 марта прямая трансляция
    Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 20 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур...
  • Айнтрахт - Байер 02.01.2021 прямая трансляция
    Айнтрахт - Байер 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 2 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Феликс...
  • Айнтрахт - Штутгарт 06.03.2021 прямая трансляция
    Айнтрахт - Штутгарт 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 6 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур Главный судья: Роберт...
  • Айнтрахт - Бавария 20.02.2021 прямая трансляция
    Айнтрахт - Бавария 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300 20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья: Саша...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close