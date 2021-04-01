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Бавария - Унион 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
10 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур
БаварияУнион
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Унион, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Унион1 : 1Бавария
17.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Унион0 : 2Бавария
26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Бавария2 : 1Унион

Отзывы и комментарии к матчу

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