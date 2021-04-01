  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Шальке - Аугсбург 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур
ШалькеАугсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Аугсбург, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Греция Димитриос Граммозис
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Аугсбург2 : 2Шальке-04
24.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Шальке-040 : 3Аугсбург
03.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Аугсбург2 : 3Шальке-04
05.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Шальке-040 : 0Аугсбург
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 1Шальке-04
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург1 : 2Шальке-04
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Шальке-043 : 2Аугсбург
12.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Шальке-043 : 0Аугсбург
15.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург1 : 1Шальке-04
07.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 33 Шальке-041 : 1Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Шальке - Бавария 24.01.2021 прямая трансляция
    Шальке - Бавария 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271 24 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья:...
  • Шальке - Боруссия Д 20.02.2021 прямая трансляция
    Шальке - Боруссия Д 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271 20 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур...
  • Шальке - Майнц 05.03.2021 прямая трансляция
    Шальке - Майнц 05.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271 5 Марта 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур Главный судья: Феликс...
  • Шальке - Кёльн 20.01.2021 прямая трансляция
    Шальке - Кёльн 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271 20 января 2021, Среда. 20:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный судья: Даниэль...
  • Шальке - Байер 06.12.2020 прямая трансляция
    Шальке - Байер 06.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271 6 Декабря 2020, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 10-й тур Главный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close