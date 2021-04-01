Кёльн - Майнц 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Майнц, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркус Гисдоль
|Бо Свенссон
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|22.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|17.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 3
|21.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 0
|16.05.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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