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Кёльн - Майнц 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
11 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига, 28-й тур
КельнМайнц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Майнц, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц3 : 1Кёльн
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн1 : 1Майнц
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 0Кёльн
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Кёльн2 : 0Майнц
22.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 0Кёльн
17.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Майнц2 : 3Кёльн
21.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн0 : 0Майнц
16.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 33 Майнц2 : 0Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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