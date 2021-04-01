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Хоффенхайм - Байер 12 апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
12 Апреля 2021, Понедельник. 21:30 МСК. Бундеслига, 28-й тур
ХоффенхаймБайер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хоффенхайм - Байер, который запланирован на 12 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Хоффенхайм2 : 1Байер
31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Байер0 : 0Хоффенхайм
29.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм4 : 1Байер
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер1 : 4Хоффенхайм
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Хоффенхайм1 : 4Байер
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер2 : 2Хоффенхайм
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Хоффенхайм1 : 0Байер
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Байер0 : 3Хоффенхайм
23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 1Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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