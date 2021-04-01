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Монако - Дижон 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
11 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
МонакоДижон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Дижон, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Давид Линарес
История личных встреч
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Дижон0 : 1Монако
22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Дижон1 : 1Монако
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Монако1 : 0Дижон
26.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Дижон2 : 0Монако
27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Монако2 : 2Дижон
16.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Монако4 : 0Дижон
13.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Дижон1 : 4Монако
15.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Монако2 : 1Дижон
29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Дижон1 : 1Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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