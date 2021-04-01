Лион - Анже 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Анже, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Руди Гарсия
|Стефан Мулен
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|6 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 2
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 3
|28.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|06.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 3
|05.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 17 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Стефани Фраппар...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Рудди Букке (Амьен,...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Клеман Турпен (Улинс,...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)...
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 16 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур Главный судья: Жером Бризар (Франция)...