  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Лион - Анже 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
11 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
ЛионЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Анже, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже0 : 1Лион
16.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион6 : 0Анже
19.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Лион2 : 1Анже
27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Анже1 : 2Лион
14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Анже
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Анже3 : 3Лион
28.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Анже1 : 2Лион
21.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 19 Лион2 : 0Анже
06.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже0 : 3Лион
05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Лион0 : 2Анже

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Лион - Метц 17.01.2021 прямая трансляция
    Лион - Метц 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 17 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Стефани Фраппар...
  • Лион - Ренн 03.03.2021 прямая трансляция
    Лион - Ренн 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Рудди Букке (Амьен,...
  • Лион - Бордо 29.01.2021 прямая трансляция
    Лион - Бордо 29.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Клеман Турпен (Улинс,...
  • Лион - Ланс 06.01.2021 прямая трансляция
    Лион - Ланс 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)...
  • Лион - Брест 16.12.2020 прямая трансляция
    Лион - Брест 16.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500 16 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 15-й тур Главный судья: Жером Бризар (Франция)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close