Ренн - Нант 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Нант, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Бруно Женезио
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|28.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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