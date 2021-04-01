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Ренн - Нант 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
РеннНант
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Нант, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант0 : 0Ренн
31.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Ренн3 : 2Нант
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Нант1 : 0Ренн
13.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 1Ренн
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Ренн2 : 1Нант
11.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн1 : 1Нант
20.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Нант1 : 1Ренн
25.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 14 Ренн2 : 1Нант
28.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Ренн1 : 1Нант
22.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 Нант1 : 2Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

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