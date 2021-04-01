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Сент-Этьен - Бордо 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Франк Шнедер (Франция)
Сент-ЭтьенБордо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Бордо, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Бордо1 : 2Сент-Этьен
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Сент-Этьен1 : 1Бордо
20.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Бордо0 : 1Сент-Этьен
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен3 : 0Бордо
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Бордо3 : 2Сент-Этьен
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Сент-Этьен1 : 3Бордо
28.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Бордо3 : 0Сент-Этьен
05.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Сент-Этьен2 : 2Бордо
13.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо3 : 2Сент-Этьен
07.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо1 : 4Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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