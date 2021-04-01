Сент-Этьен - Бордо 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Бордо, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Клод Пюэль
|Жан-Луи Гассе
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 2
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 0
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 2
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 3
|28.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 0
|05.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 2
|13.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 2
|07.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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