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Ницца - Реймс 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
НиццаРеймс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Реймс, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Ницца
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс1 : 1Ницца
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Ницца2 : 0Реймс
19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс1 : 1Ницца
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца0 : 1Реймс
22.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца2 : 0Реймс
12.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс1 : 1Ницца
12.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 32 Реймс0 : 1Ницца
22.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 0Реймс
26.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца1 : 0Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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