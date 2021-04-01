Ланс - Лорьян 11 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лорьян, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Франк Эз
|Кристоф Пеллиссье
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 13
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 34
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 16
|2 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 24
|1 : 1
|09.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 6
|2 : 3
|22.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|12.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|22.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|30.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 25 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 8-й тур Главный судья: Флоран...
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 3 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)...
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 29 ноября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур Главный судья: Орельен...
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур Главный судья: Флоран Батта...
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Жереми Стина (Франция)...