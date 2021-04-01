  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ланс - Лорьян 11 апреля прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
ЛансЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Лорьян, который запланирован на 11 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Лорьян2 : 3Ланс
02.11.2019 Франция - Лига 2 Тур 13 Ланс1 : 0Лорьян
23.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 34 Ланс0 : 1Лорьян
30.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 16 Лорьян2 : 2Ланс
03.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 24 Лорьян1 : 1Ланс
09.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 6 Ланс2 : 3Лорьян
22.08.2017 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Лорьян3 : 2Ланс
12.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 32 Ланс0 : 0Лорьян
22.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 14 Лорьян1 : 0Ланс
30.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Ланс2 : 3Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Ланс - Нант 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 25 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1,  8-й тур Главный судья: Флоран...
  • Ланс - Лион 03 апреля прямая трансляция
    Ланс - Лион 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 3 Апреля 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 31-й тур Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)...
  • Ланс - Анже 29.11.2020 прямая трансляция
    Ланс - Анже 29.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 29 ноября 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур Главный судья: Орельен...
  • Ланс - Метц 14 марта прямая трансляция
    Ланс - Метц 14 марта прямая трансляция
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур Главный судья: Флоран Батта...
  • Ланс - Ренн смотреть онлайн 06.02.2021
    Ланс - Ренн смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233 6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Жереми Стина (Франция)...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close