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Страсбург - ПСЖ 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
10 Апреля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
СтрасбурПСЖ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - ПСЖ, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Тьерри Лаури
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 2Страсбург
23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург1 : 1ПСЖ
17.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ5 : 2Страсбург
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Страсбург2 : 4ПСЖ
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург2 : 1ПСЖ
02.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ1 : 0Страсбург
03.11.2007 Франция - Лига 1 Тур 13 Страсбург1 : 2ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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