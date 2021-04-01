Страсбург - ПСЖ 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - ПСЖ, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Тьерри Лаури
|Маурисио Почеттино
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|4 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|23.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 0
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|5 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 4
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 1
|02.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|03.11.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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