Монпелье - Марсель 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Марсель, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Хорхе Сампаоли
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 1
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|08.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 0
|03.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|27.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|5 : 1
|04.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1
|02.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 1
|20.01.2016
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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