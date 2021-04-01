Тондела - Порту 10 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Порту, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пако Аестаран
|Сержиу Консейсау
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 0
|23.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 3
|28.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 0
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|13.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|17.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|4 : 0
|18.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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