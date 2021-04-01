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Тондела - Порту 10 апреля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
10 Апреля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 26-й тур
ТонделааПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Порту, который запланирован на 10 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тондела
Тондела
Порту
Порту
Главные тренеры
Испания Пако Аестаран
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Порту4 : 3Тондела
09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Тондела1 : 3Порту
16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Порту3 : 0Тондела
23.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 3Порту
28.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Порту1 : 0Тондела
20.01.2018 Португалия - Примейра Тур 19 Порту1 : 0Тондела
13.08.2017 Португалия - Примейра Тур 2 Тондела0 : 1Порту
17.02.2017 Португалия - Примейра Тур 22 Порту4 : 0Тондела
18.09.2016 Португалия - Примейра Тур 5 Тондела0 : 0Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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